Ecco cos'è successo ieri a Castel Volturno, Conte apre il centro anche allo staff dirigenziale

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito a cosa è accaduto nella giornata di ieri a Castel Volturno con la doppia seduta degli azzurri in vista di Sassuolo-Napoli

"Conte ha seguito le modalità di lavoro viste anche nei due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro: una doppia seduta per gli azzurri, tutti a disposizione, con lavoro tecnico di attivazione in mattinata per poter mettere nuovamente in moto le gambe dopo tre giorni di assoluto relax. Mentre nel pomeriggio il gruppo azzurro ha svolto un lavoro fisico ad alta intensità in avvicinamento agli impegni ufficiali della nuova stagione. C’è un'aria da primo giorno di scuola a Castel Volturno, per l'occasione riaperta anche allo staff dirigenziale. Tutti uniti con il nuovo Napoli in attesa delle sfide che arriveranno".

