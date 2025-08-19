Gazzetta - Il Napoli crede in Lucca, toccherà a lui sostituire Lukaku partendo da Sassuolo

Napoli - Il Napoli si prepara all'inizio della prima giornata di campionato che si giocherà sabato 23 agosto ore 18:30 contro il Sassuolo. Sarà la prima partita ufficiale di campionato in maglia azzurra anche per Lorenzo Lucca.

Lorenzo Lucca prende il posto di Romelu Lukaku che dovrà accomodarsi in infermeria. Per Sassuolo-Napoli la squadra di Conte si affiderà al suo nuovo attaccante su cui ha investito tanto come scrive La Gazzetta dello Sport:

Però sa pure quello che di lui ha detto Conte, quando lo affrontò da «nemico»: «E' dominante. E' difficile giocargli contro. Con Lucca in campo, ci vanno a giocare addosso e ti costringono a dispendere energia per corrergli dietro». Mica avrebbero speso 35 milioni di euro, se non ci avessero creduto!