Gazzetta - Il Napoli crede in Lucca, toccherà a lui sostituire Lukaku partendo da Sassuolo

Il Napoli si prepara all'inizio della prima giornata di campionato che si giocherà sabato 23 agosto ore 18:30 contro il Sassuolo. Sarà la prima partita ufficiale di campionato in maglia azzurra anche per Lorenzo Lucca

Napoli - Il Napoli si prepara all'inizio della prima giornata di campionato che si giocherà sabato 23 agosto ore 18:30 contro il Sassuolo. Sarà la prima partita ufficiale di campionato in maglia azzurra anche per Lorenzo Lucca.

Lucca il sostituto di Lukaku: inizia in Sassuolo-Napoli

Lorenzo Lucca prende il posto di Romelu Lukaku che dovrà accomodarsi in infermeria. Per Sassuolo-Napoli la squadra di Conte si affiderà al suo nuovo attaccante su cui ha investito tanto come scrive La Gazzetta dello Sport:

Però sa pure quello che di lui ha detto Conte, quando lo affrontò da «nemico»: «E' dominante. E' difficile giocargli contro. Con Lucca in campo, ci vanno a giocare addosso e ti costringono a dispendere energia per corrergli dietro». Mica avrebbero speso 35 milioni di euro, se non ci avessero creduto!

