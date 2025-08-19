UFFICIALE - Milinkovic-Savic torna in nazionale: è tra i preconvocati della Serbia

Ultime calcio Napoli - Il commissario tecnico della nazionale serba, Dragan Stojkovic ha reso nota la lista allargata dei giocatori convocati per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali, contro Lettonia a Riga e Inghilterra a Belgrado.
La lista dei preconvocati:
Portieri: Petrovic (Bournemouth), Milinkovic-Savic (Napoli), Ilic (TSC), Rosic (Vojvodina),
Difensori: Milenkovic (Nottingham Forest), Pavlovic (Milan), Babic (Spartak Mosca), Erakovic (Zenit), Veljkovic (Stella Rossa), Simic (Anderlecht), Stojic (Maccabi Tel Aviv), Terzic (RB Salisburgo), Nedeljkovic (RB Lipsia),
Centrocampisti: Lukic (Fulham), Maksimovic (Shabab Al Ahli), Zivkovic (PAOK), Samardzic (Atalanta), Kostic (Juventus), Mitrovic (Verona), Birmancevic (Sparta Praga), Ilic (Torino), Gudelj (Siviglia), Katai (Stella Rossa), Racic (Aris), Ugresic (Partizan),
Attaccanti: Mitrovic (Al Hilal), Vlahovic (Juventus), Jovic (AEK), Stulic (Charleroi).