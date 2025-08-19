Tuttosport - Hojlund l'alternativa a Embolo: il Manchester United vuole darlo in prestito per un totale di 45 milioni

Rassegna Stampa  
Calciomercato Napoli - L’alternativa a Embolo è Rasmus Hojlund, già seguito dagli azzurri prima del suo trasferimento al Manchester United. L’ex attaccante dell’Atalanta, che percepisce un ingaggio di 3,8 milioni di euro netti a stagione – cifra in linea con i parametri economici del club partenopeo – ha manifestato apertura per un ritorno in Serie A. I Red Devils sarebbero disposti a cederlo in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 45 milioni di euro, un’operazione che il Napoli considera fattibile. Ma la concorrenza del Milan, attualmente in netto vantaggio, rappresenta un ostacolo significativo. Lo riporta Tuttosport.

