Tuttosport - Contro il Sassuolo ci sarà Lucca, il Napoli valuta il made in Italy prendendo anche Pinamonti o Piccoli

Calciomercato Napoli - Tra le alternative “made in Italy” ci sono Andrea Pinamonti e Roberto Piccoli. Pinamonti, che ha già lavorato con Conte ai tempi dell’Inter, può essere una soluzione “last minute”: il Sassuolo lo valuta 20 milioni di euro, ma accetta solo una cessione a titolo definitivo. La trattativa per Piccoli, invece, si presenta più complessa: il Cagliari considera il giocatore incedibile, pur fissando il prezzo a 25 milioni di euro. Contro il Sassuolo ci sarà Lucca a guidare l’attacco degli azzurri, mentre in panchina potrebbe esserci Cheddira: sono slittate le visite mediche con l’Udinese, perché il Napoli ha chiesto qualche giorno di tempo per trovare il sostituto di Lukaku.