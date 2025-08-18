Radio Sportiva - No del Man UTD al Napoli per Zirkzee: gli inglesi offrono un altro attaccante

Ultime calcio Napoli - L'infortunio di Romelu Lukaku riporta il Napoli sul mercato a caccia di un attaccante per sostituirlo. Marco Conteiro, giornalista ed esperto di calciomercato di Radio Sportiva, ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul nuovo attaccante del Napoli.
Questo il post X di Marco Conteiro:
"Il Manchester United dice no ad Antonio Conte: Joshua Zirkzee non è considerato sul mercato. Il tecnico aveva chiesto alla dirigenza del Napoli l'olandese, subito contatto con lo United che non vuole liberare Zirkzee. Il Manchester United risponde proponendo Rasmus Hojlund al Napoli".