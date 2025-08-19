CorSport - Biglietti col Cagliari in uscita, prima al Maradona da sold out

Napoli - Dopo il 23 maggio, data scudetto, il Maradona riaprirà le porte ai suoi tifosi sabato 30 agosto alle 20.45 per la seconda di campionato contro il Cagliari (la prima sabato con il settore ospiti del Mapei già esaurito da giorni). Grande attesa dopo la corsa all'abbonamento: quasi tutti hanno confermato il vecchio. La quota 25 mila è stata subito raggiunta. Per l'esordio a Fuorigrotta, invece, biglietti in vendita dalle 12 di questa mattina.  Facile prevedere il primo dei tanti sold out. Prima fase dedicata ai possessori di Fidelity Card a prezzo scontato rispetto alla vendita libera (che partirà venerdì alle 12). I prezzi: Curve inferiori 35 euro (30 per chi ha la Fidelity), Curve superiori 50 (45), Distinti inferiori 70 (60), Distinti superiori 90 (80), Distinti superiori Premium 100 (90), Tribuna Nisida 105 (95), Tribuna Posillipo 135 (120), Tribuna Posillipo Premium 150 (135). Lo scrive il Corriere dlelo Sport.

