Ecco perché Hojlund è in cima alla lista del Napoli per sostituire Lukaku

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito alle mosse della SSC Napoli in merito all'infortunio di Romelu Lukaku e al suo possibile sostituto:



"Rasmus Hoilund è un nome molto alto nella lista di Giovanni Manna e Antonio Conte. Un attaccante che piace e che potrebbe incastrarsi perfettamente nelle necessità di tutte le parti: il Manchester United lo lascia andare (era in tribuna nella prima gara ufficiale dell'anno) anche in prestito, lo stipendio può essere nei parametri del Napoli e il calciatore sa che in Serie A potrebbe ritrovare la verve persa negli ultimi mesi. E poi il danese è del 2003, il che permetterebbe al club di De Laurentiis di non smantellare tutto il mercato fatto fin qui. E magari pure di ritrovarsi l'attaccante del futuro tra un anno. Chissà. Il piccolo - ma nemmeno tanto - particolare è che in queste settimane altri club si erano fatti avanti per lui".