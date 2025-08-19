Dall'Inghilterra - Il Napoli pensa a Vardy a parametro zero per sostituire Lukaku

Calciomercato Napoli - Il Napoli sta affrontando il problema legato all’infortunio del suo principale attaccante, Romelu Lukaku, e la notizia, data la gravità e la durata del problema fisico, ha suscitato interesse anche oltre i confini italiani. Ad esempio, il quotidiano britannico Daily Mail ne ha parlato, ipotizzando una soluzione di mercato originale e piuttosto sorprendente per il club partenopeo.



Vardy-Napoli, annuncio dall'Inghilterra

Secondo il tabloid inglese, il Napoli starebbe considerando Jamie Vardy come possibile sostituto temporaneo di Lukaku. L’attaccante inglese, che compirà 39 anni l’11 gennaio prossimo, è attualmente svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Leicester, il 30 giugno, al termine di un’avventura di 13 anni memorabile con le Foxes. Vardy sarebbe quindi entrato nella lista dei possibili rinforzi per gli azzurri. Tra i nomi valutati dal direttore sportivo Manna ci sarebbe anche Nicolas Jackson del Chelsea, anche se il suo trasferimento risulterebbe economicamente molto impegnativo.