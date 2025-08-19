CorSport - Serve un altro centravanti oltre a Lucca, corsa all'alternativa per non far rimpiangere Lukaku

Rassegna Stampa  
Manna De LaurentiisManna De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Lungo stop di Romelu Lukaku. È partita la corsa a un’alternativa, qualcuno che nei prossimi mesi non faccia rimpiangere troppo il centravanti belga. Il tempo stringe: meno di due settimane alla chiusura del mercato, in mezzo le prime due giornate di campionato e una stagione da impostare senza l’uomo simbolo dell’attacco. Serve un altro centravanti oltre a Lorenzo Lucca, che da solo non può caricarsi tutto il peso sulle spalle. Si sfoglia la rosa dei nomi, si valutano le possibilità concrete, si ragiona sul profilo migliore per la squadra di Antonio Conte. Tutti insieme, come sempre: De Laurentiis, il tecnico e il ds Manna, che in questi giorni ha il compito più difficile, quello di trovare un centravanti da Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top