CorSport - Serve un altro centravanti oltre a Lucca, corsa all'alternativa per non far rimpiangere Lukaku

Calciomercato Napoli - Lungo stop di Romelu Lukaku. È partita la corsa a un’alternativa, qualcuno che nei prossimi mesi non faccia rimpiangere troppo il centravanti belga. Il tempo stringe: meno di due settimane alla chiusura del mercato, in mezzo le prime due giornate di campionato e una stagione da impostare senza l’uomo simbolo dell’attacco. Serve un altro centravanti oltre a Lorenzo Lucca, che da solo non può caricarsi tutto il peso sulle spalle. Si sfoglia la rosa dei nomi, si valutano le possibilità concrete, si ragiona sul profilo migliore per la squadra di Antonio Conte. Tutti insieme, come sempre: De Laurentiis, il tecnico e il ds Manna, che in questi giorni ha il compito più difficile, quello di trovare un centravanti da Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.