Lukaku ha già deciso da chi e dove farsi seguire dopo l'infortunio

Rassegna Stampa  
Lukaku MaesschalckLukaku Maesschalck

La decisione di Lukaku per l'infortunio rimediato

Napoli - Dal Belgio fanno sapere che Lukaku, come accaduto in passato, dovrebbe farsi seguire ad Anversa dal suo fisioterapista di fiducia, Lieven Maesschalck, che a Hln ha detto: «Ci consulteremo con il Napoli e con lo staff tecnico, con cui abbiamo un ottimo rapporto dai tempi di Mertens. Lukaku ora è deluso, è un fanatico del calcio, dovremo proteggerlo da se stesso perché tende a porsi obiettivi che non sono realistici. Ma con la sua mentalità tornerà sicuramente al suo livello, ne sono certo». 
 

