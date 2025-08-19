Operazione o terapia per Lukaku? Ecco da chi e quando sarà presa la decisione

Rassegna Stampa  
Operazione o terapia per Lukaku? Ecco da chi e quando sarà presa la decisione

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle mosse della SSC Napoli in merito all'infortunio di Romelu Lukaku e al suo possibile sostituto: 

"Difficile una previsione ufficiale, ma lo stop forzato di Big Rom oscilla dai tre mesi ai quattro e mezzo. L’ipotesi di un rientro a gennaio non è affatto da scartare. Il dolore accusato giovedì 14, alla vigilia di Ferragosto, alla mezz’ora di Napoli- Olympiacos si è rivelato grave. Il club azzurro ha comunicato l’esito dell’infortunio ieri mattina. “In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica”.

L’ultima parte è importante e rivela come il percorso per rivedere Lukaku in campo sia ancora tutto da decidere: il giocatore si sottoporrà a un consulto per valutare la possibilità di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema, ipotesi presa in considerazione in maniera molto seria dal diretto interessato. In Belgio sono convinti che Lukaku sarà operato e poi svolgerà la riabilitazione assieme al suo fisioterapista di fiducia Lieven Maesschalck.
L’altra strada è la terapia conservativa per consentire ai tessuti lesionati di rigenerarsi.

La decisione sarà presa a breve e tutto ovviamente sarà concordato con lo staff medico del Napoli, guidato da Raffaele Canonico. Big Rom ovviamente è deluso ma intende recuperare al 100 per cento per essere protagonista assoluto. Le fibremuscolari della coscia del 32enne di Anversa hanno già fatto i capricci: nel 2022-2023 - quando era all’Inter - ha saltato ben 85 giorni ( 58+ 27 con una ricaduta in mezzo). Nelle ultime due stagioni Lukaku non ha avuto particolari problemi di questo tipo, ma adesso si è fermato proprio alla vigilia di un’annata per lui molto importante".
 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top