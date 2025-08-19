Operazione o terapia per Lukaku? Ecco da chi e quando sarà presa la decisione

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle mosse della SSC Napoli in merito all'infortunio di Romelu Lukaku e al suo possibile sostituto:

"Difficile una previsione ufficiale, ma lo stop forzato di Big Rom oscilla dai tre mesi ai quattro e mezzo. L’ipotesi di un rientro a gennaio non è affatto da scartare. Il dolore accusato giovedì 14, alla vigilia di Ferragosto, alla mezz’ora di Napoli- Olympiacos si è rivelato grave. Il club azzurro ha comunicato l’esito dell’infortunio ieri mattina. “In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica”.



L’ultima parte è importante e rivela come il percorso per rivedere Lukaku in campo sia ancora tutto da decidere: il giocatore si sottoporrà a un consulto per valutare la possibilità di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema, ipotesi presa in considerazione in maniera molto seria dal diretto interessato. In Belgio sono convinti che Lukaku sarà operato e poi svolgerà la riabilitazione assieme al suo fisioterapista di fiducia Lieven Maesschalck.

L’altra strada è la terapia conservativa per consentire ai tessuti lesionati di rigenerarsi.



La decisione sarà presa a breve e tutto ovviamente sarà concordato con lo staff medico del Napoli, guidato da Raffaele Canonico. Big Rom ovviamente è deluso ma intende recuperare al 100 per cento per essere protagonista assoluto. Le fibremuscolari della coscia del 32enne di Anversa hanno già fatto i capricci: nel 2022-2023 - quando era all’Inter - ha saltato ben 85 giorni ( 58+ 27 con una ricaduta in mezzo). Nelle ultime due stagioni Lukaku non ha avuto particolari problemi di questo tipo, ma adesso si è fermato proprio alla vigilia di un’annata per lui molto importante".

