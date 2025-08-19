CorSport - Bloccate le visite mediche: Conte non lo lascia partire prima dell'arrivo di un altro attaccante

Il Napoli cerca un nuovo attaccante e nel frattempo non lascia andare più nessuno in avanti dopo l'infortunio di Lukaku

Napoli - Conte aveva elogiato Lukaku nel corso dell'ultima conferenza. Ora però dovrà ora cambiare i suoi piani, aspettando un assist dal mercato. A Reggio Emilia, sabato, per l'esordio in campionato, il riferimento offensivo sarà Lucca. Alle sue spalle, oggi, oltre al 21enne Ambrosino c'è il solo Cheddira che è promesso sposo dell'Udinese (accordo totale da giorni e documenti già firmati) ma che, dopo l'infortunio di Lukaku, non ha ancora svolto le visite mediche con la sua nuova squadra e resterà a disposizione di Conte fino a quando non arriverà un'altra punta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

