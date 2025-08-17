Il Napoli cerca un nuovo attaccante! Fabrizio Romano: "Lukaku infortunio serio, prime chiamate esplorative"

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: nuovi aggiornamenti dal giornalista Fabrizio Romano, che fa il punto sulle strategie del Napoli dopo l'infortunio di Romelu Lukaku, che rischia di indebolire il reparto offensivo degli azzurri a pochi giorni dall'inizio del campionato.

Ecco quanto riporta Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

"Chi dovrà forse fare un altro investimento è il Napoli, perché non arrivano buone notizie dalle sensazioni che riguardano l'infortunio di Romero Lukaku. Può essere un infortunio relativamente lungo, non lunghissimo, ma sicuramente di entità abbastanza seria. Quello che possiamo raccontarvi oggi, rispettando il Napoli, perché è giusto che sia il Napoli a comunicare l'entità dell'infortunio di Lukaku. Appena lo staff del Napoli e né io né nessun altro credo possiamo dare verdetti o altre cose, però nel momento in cui ci sarà un verdetto, insomma il Napoli dovrà prendere una decisione.

Quello che posso raccontarvi della giornata di oggi è che il Napoli ha iniziato a chiamare a fare diverse chiamate tra procuratori, agenti, club per capire la situazione di alcuni attaccanti sul mercato. Quindi, se può esserci un'opportunità, è chiaro che non mi aspetto un super investimento perché il Napoli ha già preso Lucca e ripeto, Lukaku non è che starà fuori per tutta la stagione. Quindi chiaramente ci sarà da valutare che tipo di investimento fare, ma il Napoli ha iniziato a fare delle chiamate e quindi accendiamo questa piccola spia che riguarda il mercato del Napoli.

Il Napoli ha dei discorsi in piedi con Elmas e Diouf, e sappiamo di Juanlu del Siviglia. Ora si aggiunge questo punto interrogativo legato a Romero Lukaku. Ecco perché il Napoli inizia a muoversi sul mercato in attesa del verdetto definitivo sul suo infortunio.