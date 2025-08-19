Il Mattino - Il Napoli pensa anche a Vlahovic per sostituire Lukaku

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito alle mosse della SSC Napoli in merito all'infortunio di Romelu Lukaku e al suo possibile sostituto:

"Sullo sfondo c'è anche Dusan Vlahovic. Che Giovanni Manna ha conosciuto bene e che sarebbe una bella sfida anche per Conte.

Ma l'ingaggio è proibitivo e le caratteristiche sarebbero un rischio. Calcolato, ma pur sempre un rischio. Le piste restano tutte sul tavolo, ma non c'è poi così tanto tempo".