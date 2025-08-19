Arriva un segnale chiaro dal Napoli per sostituire Lukaku

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito alle mosse della SSC Napoli in merito all'infortunio di Romelu Lukaku e al suo possibile sostituto:

"A Old Trafford, ma in panchina, ci è invece andato Zirkzee contro l'Arsenal: anche lui potrebbe essere un'idea in prestito. Sì, perché il Napoli comprerà un attaccante che sostituisca Lukaku ma lo farà solo con questa formula: prestito annuale e opzione eventuale per il riscatto tra un anno.

Nessun obbligo tra 12 mesi. Un segnale chiaro: Romelu resterà la scelta numero uno al rientro".