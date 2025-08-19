Infortunio Lukaku, il dottor Canonico invita alla calma: ecco cosa sta succedendo

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito alle mosse della SSC Napoli in merito all'infortunio di Romelu Lukaku e al suo possibile sostituto:



"Tutti invitano alla calma, soprattutto il dottor Canonico, forse l'uomo che più è stato e più sarà vicino al belga nelle prossime settimane. La vera differenza, però, la farà la consulenza chirurgica a cui Romelu sarà sottoposto in queste ore: essendo la lesione di grado avanzato, non è ipotesi rara ricorrere in queste situazioni anche a intervento chirurgico per eliminare ogni problema residuo".