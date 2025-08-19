Chiariello se la ride: "Mi hanno dato per certissimi questi acquisti"

Chiariello se la ride: Mi hanno dato per certissimi questi acquisti

Calciomercato Napoli, Chiariello sul sostituto di Lukaku

Calciomercato Napoli, tweet ironico di Umberto Chiariello a proposito delle ultime indiscrezioni in entrata per il sostituto di Romelu Lukaku

Calciomercato Napoli, Chiariello sul sostituto di Lukaku 

Mi hanno dato per certissimo che arrivano, nell’ordine: Chiesa, me l’ha detto uno che ha parlato col frato-cugino carnale; Zirkzee, secondo uno che ha una fonte certissima in società; Højlund, me lo garantiscono i barbieri di Casapesenna, invidiosi di quelli di Paestum che annunciavano attraverso il Vate del Rancore Profondo di uno scambio Lookman-Raspadori fatto a gennaio (infatti Jack sta a Bergamo alta, zona Metropolitano).

Per fortuna Ciro Venerato, di cui mi fido, ha smentito la trattativa lampo con Pinamonti, annunciata dall’affidabile Di Marzio. Faina tira la volata a Balotelli che è un ex di tutto da tanto (tanto vale rispolverare Careca, altro che Vardy) mentre i tifosi colpiti da solleone vagheggiano Mertens e Cavani

Che stavolta non è all’Hotel Vesuvio, fonte certissima, molto più certa dell’altra volta dove ci sono cascato con tutte le scarpe. Posso darvi un consiglio? Facitece sta quieti, Naldi dixit. E fate lavorare il Napoli. Attendere, please. Forza Big Rom, ti siamo vicini.

