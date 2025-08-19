Sky - Lookman è tornato a Bergamo: è al centro sportivo di Zingonia | FOTO

Ademola Lookman dopo la fuga fuori Italia e la rottura con l'Atalanta con la speranza di firmare con l'Inter è ora rientrato dopo settimane al centro sportivo di Zingonia per tornare ad allenarsi con l'Atalana e capire quale sarà il suo futuro. Queste le prime immagini di Ademola Lookman al ritorno a Zingonia svelate da Gianluca Di Marzio da Sky Sport.

Dopo l’arrivo in Italia, Lookman si è presentato a Zingonia, al centro sportivo dell’Atalanta, in compagnia del padre e di un amico. Non si è infatti sbloccata la trattativa con l’Inter, come raccontato, e il calciatore è tornato stamattina a disposizione. Ora il nigeriano dovrà inevitabilmente scontare delle sanzioni disciplinari per il suo comportamento di queste ultime settimane.