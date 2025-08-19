Sky - Lookman è tornato a Bergamo: è al centro sportivo di Zingonia | FOTO

Notizie  
LookmanLookman

Ademola Lookman dopo la fuga fuori Italia e la rottura con l'Atalanta con la speranza di firmare con l'Inter è ora rientrato dopo settimane al centro sportivo di Zingonia per tornare ad allenarsi con l'Atalana e capire quale sarà il suo futuro

Ademola Lookman dopo la fuga fuori Italia e la rottura con l'Atalanta con la speranza di firmare con l'Inter è ora rientrato dopo settimane al centro sportivo di Zingonia per tornare ad allenarsi con l'Atalana e capire quale sarà il suo futuro. Queste le prime immagini di Ademola Lookman al ritorno a Zingonia svelate da Gianluca Di Marzio da Sky Sport.

Dopo l’arrivo in Italia, Lookman si è presentato a Zingonia, al centro sportivo dell’Atalanta, in compagnia del padre e di un amico. Non si è infatti sbloccata la trattativa con l’Inter, come raccontato, e il calciatore è tornato stamattina a disposizione. Ora il nigeriano dovrà inevitabilmente scontare delle sanzioni disciplinari per il suo comportamento di queste ultime settimane.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
FOTO ALLEGATE
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top