Gazzetta - L'Inter rinuncia a Lookman! Troppo alta la richiesta dall'Atalanta, la priorità non è rinforzare l'attacco

Calciomercato Napoli - Occhio al caso Ademola Lookman che smebrava pronto a firmare con l'Inter ma adesso è saltato tutto. L'Inter si è tirato indietro dal trasferimento di Lookman come scrive La Gazzetta dello Sport e ora bisognerà trovare la giusta quadra:

Se Ademola Lookman continuerà a giocare in Serie A vestito di nerazzurro, lo farà con la maglia dell'Atalanta. Non con quella dell'Inter, che si è chiamata fuori dalla corsa solitaria all'attaccante nigeriano: il tormentone è durato un mese, poi è finita come per quelle serie tv che popolano i palinsesti delle piattaforme streaming.

Cancellata dopo una sola stagione. I motivi Cancellata perché il muro della Dea di fronte all'offerta interista - arrivata a toccare i 45 milioni bonus compresi - non ha ceduto, e perché i tempi, in questa storia, per l'Inter erano un fattore determinante: fin da quando i nerazzurri di Milano avevano mosso i primi passi, stringendo un accordo con Lookman e i suoi agenti per un quinquennale da 4,5 milioni a stagione, si erano premurati di manifestare pubblicamente l'intenzione di non arrivare a una trattativa a oltranza, per intenderci come accaduto per Koopmeiners alla Juve un anno fa. Ma a cambiare le carte in tavola sono state soprattutto le valutazioni maturate in casa interista mentre ad Appiano avanzavano i lavori del cantiere di Chivu. Di fatto, le idee di fine luglio sono state superate dagli eventi di agosto: l'allenatore, insieme con il presidente Marotta e il ds Ausilio, si sono trovati d'accordo sul fatto che non fosse l'attacco il reparto dell'Inter da rinforzare con un super colpo da oltre 40 milioni.