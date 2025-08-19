Gazzetta - Lukaku fuori almeno 100 giorni: il Napoli pronto ad escluderlo dalla lista

Napoli - Romelu Lukaku resta fuori per un lunghissimo infortunio inaspettato, almeno 100 giorni out e ritorno nel 2026. Questo significa che l'attaccante del Napoli rischia di essere fatto fuori dalla lista Serie A e Champions fino a gennaio, quando poi potrebbe essere nuovamente inserito.

Infortunio Lukaku: il Napoli lo taglia dalla lista

Il 31 agosto si chiude, giù la saracinesca e via con la lista dei 25 per il campionato e per la Champions, con parametri che andranno ossequiati rigorosamente: in questo elenco è legittimo pensare che Lukaku possa non esserci, pronto per ritrovarsi poi inserito nel nuovo anno come scrive La Gazzetta dello Sport:

Riflettere è un dovere e adattarsi al regolamento anche: la lista dei 25 non va considerato dettaglio in un quadrimestre che comprende anche tanta Champions, e solo dopo aver raschiato il fondo del mercato il Napoli potrà decidere cosa fare. La più ovvia delle scelte induce a pensare che Lukaku finisca per essere sostituito nell'elenco dei calciatori da utilizzare in Italia e anche in Europa dal centravanti che verrà individuato last minute, ma le ragioni del buon senso e le dinamiche del mercato spingono anche ad usare prudenza e ad attendere, con la consapevolezza di chiunque - incluso Big Rom - che non sarebbe cosa buona e giusta occupare una casella con un calciatore inutilizzabile per un periodo così lungo.

