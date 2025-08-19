Tuttosport - Sorpresa Embolo, è il primo nome della lista di Manna: il Monaco l'ha messo fuori rosa

Calciomercato Napoli - Il Napoli cerca un nuovo centravanti dopo il grave infortunio di Lukaku che resterà fermo per almeno fino ad inizio del 2026 e ora occhio al possibile colpo a sorpresa che pensa di fare il club per dare alternative a mister Antonio Conte.

Calciomercato Napoli: Embolo il primo nome della lista

In cima alla lista del ds Manna ora c’è Breel Embolo, attaccante camerunese naturalizzato svizzero, classe 1997. Il bomber del Monaco ha il contratto in scadenza nel 2026, non è stato convocato per la prima giornata di Ligue 1 e ha una valutazione decisamente accessibile per il Napoli: circa 10 milioni di euro. Embolo, che ha un ingaggio da 3 milioni netti a stagione e spinge per un trasferimento in Serie A, nell’ultima stagione ha segnato 7 gol e fornito 9 assist in 42 partite. Sull’attaccante, però, c’è l’interesse di diversi club, soprattutto quelli della Premier. Lo conferma l'edizione di Tuttosport.