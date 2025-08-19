Tuttosport - Sorpresa Embolo, è il primo nome della lista di Manna: il Monaco l'ha messo fuori rosa

Rassegna Stampa  
EmboloEmbolo

Il Napoli cerca un nuovo centravanti dopo il grave infortunio di Lukaku che resterà fermo per almeno fino ad inizio del 2026 e ora occhio al possibile colpo a sorpresa che pensa di fare il club per dare alternative a mister Antonio Conte

Calciomercato Napoli - Il Napoli cerca un nuovo centravanti dopo il grave infortunio di Lukaku che resterà fermo per almeno fino ad inizio del 2026 e ora occhio al possibile colpo a sorpresa che pensa di fare il club per dare alternative a mister Antonio Conte.

Calciomercato Napoli: Embolo il primo nome della lista

In cima alla lista del ds Manna ora c’è Breel Embolo, attaccante camerunese naturalizzato svizzero, classe 1997. Il bomber del Monaco ha il contratto in scadenza nel 2026, non è stato convocato per la prima giornata di Ligue 1 e ha una valutazione decisamente accessibile per il Napoli: circa 10 milioni di euro. Embolo, che ha un ingaggio da 3 milioni netti a stagione e spinge per un trasferimento in Serie A, nell’ultima stagione ha segnato 7 gol e fornito 9 assist in 42 partite. Sull’attaccante, però, c’è l’interesse di diversi club, soprattutto quelli della Premier. Lo conferma l'edizione di Tuttosport.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top