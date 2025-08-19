CorSport - Le sensazioni per Lukaku già non erano buone, si sentiva pronto ad affrontare una super stagione

Napoli - Pessime notizie dal Corriere dello Sport su quello che ha vissuto Lukaku nelle ultime ore:

Le sensazioni non erano buone. Il primo ad accorgersene era stato proprio lui, Big Rom, ko in amichevole contro l'Olympiacos proprio al tramonto dei due ritiri. Aveva lavorato bene, era in forma, si sentiva pronto ad affrontare un'altra super stagione avendo sfruttato per intero l'estate dopo quella vissuta da solo (quando era ancora del Chelsea) un anno fa. Invece alla mezz'ora del primo tempo, dopo un contrasto e una conclusione dalla distanza, ha sentito dolore, si è fermato, si è lasciato cadere e nello sguardo rivolto a Conte e allo staff medico aveva già lo spoiler della brutta notizia.

