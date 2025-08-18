Di Gennaro: "Lukaku? Lo strappo è peggio di un ginocchio. Questo il profilo giusto per sostituirlo"

Ultime calcio Napoli - Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Antonio Di Gennaro:

Quanto è grave il problema di Lukaku per il Napoli?

“Se è uno strappo serviranno oltre tre mesi, vista anche la corporatura di Lukaku. Se non lo lavori bene può essere anche peggio di un infortunio al ginocchio, vista l’età e la corporatura di Lukaku può essere ancor più grave”.

Quale può essere il profilo giusto per sostituire Lukaku?

“Vlahovic sarebbe il profilo giusto, sarebbe una rivincita per lui ma deve ridimensionarsi anche caratterialmente. Hojlund ha costi diversi, può essere un’operazione più fattibile. Il Napoli ha capacità economiche, ma ha già speso tanto. Conte ribatte sempre dicendo di creare una squadra competitiva anche qualora dovesse andar via, per avere un livello importante devi prendere giocatori importanti. Serve un giocatore già pronto, Lucca non è un titolare per il Napoli. Vlahovic potrebbe essere una soluzione importante, forse il Napoli è l’unica squadra italiana che può spendere una cifra del genere”.