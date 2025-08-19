Gazzetta - Il Napoli punta Hojlund, già contattato il Manchester United: McTominay può favorire il suo inserimento

Calciomercato Napoli - Si accende la pista Hojlund per il Napoli che dopo il grave infortunio di Lukaku ora dovrà prendere un nuovo attaccante e occhio alle sorprese. Perché il club azzurro valuta di andare forte sul giovane bomber del Manchester United.

Il Napoli dve puntare su un nuovo attaccante che non faccia rimpiangere Lukaku per i prossimi cento giorni o chissà quanti, chi ne occupi il posto e lo spazio, che poi lo affianchi, con Lucca. Come scrive La Gazzetta dello Sport il casting del Napoli è selettivo, contiene una serie di attaccanti di primo piano, guidato da Hojlund che è giovane, non gioca al Manchester United ma che ha il Milan da un po' nella propria scia.

I primi contatti sono stati avviati nel pomeriggio di ieri, li ha avuti Giovanni Manna, che ha tentato di capire la fattibilità di un'operazione complicata partendo dal prestito (oneroso, sia chiaro): è un dialogo che andrà riavviato in fretta, già in mattinata, con la consapevolezza di dover sfidare il Milan però avendo il vantaggio, non irrilevante, di poter offrire al danese la possibilità di starsene in Champions League e di costruirsi un futuro abbagliante.

Adesso bisognerà inventarsi una strategia inedita e inaspettata, un «compromesso» che riesca a fronteggiare questa «crisi» insospettabile che il destino ha voluto scatenare in quei sedici metri in cui mancherà un po' aria. Nasce un tempo nuovo, restano dodici giorni appena per allestire il piano-B e poi se capita anche quello C, però ancor prima che l'ecografia trasformasse i sospetti in certezza, nel silenzio dei propri pensieri Antonio Conte e Giovanni Manna si sono lanciati nelle riflessioni: un centravanti andrà preso, un uomo che condivida con Lorenzo Lucca il peso di una responsabilità grossa, e non è poi mica semplice addentrarsi in questa foresta

Però Manchester sponda United è terra di affari felicissimi e li gioca Hojlund, antica passione. Hojlund sarebbe un innesto a presa rapida, conosce l'Italia, non dovrebbe ambientarsi, sarebbe favorito dalla presenza di McTominay per inserirsi nel Napoli, vede la porta e garantisce fedeltà al Progetto: poi ci sono le intenzioni dello United, che vuol far cassa (una quarantina di milioni, magari di più) e quelle del Napoli, che ha già speso 155 milioni.