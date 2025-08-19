CorSport - Manna si è infortmato su Vlahovic, avvicinamento anche per Jackson del Chelsea

Il Napoli ora ha fatto partire il casting per il nuovo attaccante perché l'infortunio di Lukaku stravolge i piani dei Campioni d'Italia e ora il ds Manna dovrà trovare un altro bomber da inserire nella rosa allenata da Conte

Nuovo attaccante Napoli: la lista di Manna

Come scrive il Corriere dello Sport adesso il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante:

Diverso il discorso per Joshua Zirkzee (24): lo United non intende lasciarlo partire. A luglio c'era stato un avvicinamento anche per Nicolas Jackson, senegalese, 24 anni, ma costa più di 55 milioni. Il Chelsea vorrebbe monetizzare, ma potrebbe darlo anche in prestito senza violare le norme Fifa. In questi giorni, invece, sono stati fatti dei sondaggi anche per Nikola Krstovic (25), valutato dal Lecce 25 milioni. E nel giro di valutazioni Manna s'è informato anche sullo juventino Dusan Vlahovic (25), lo svizzero Breel Embolo (28) del Monaco e Andrea Pinamonti (25) del Sassuolo

