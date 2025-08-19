Verso Sassuolo-Napoli, Conte ha già scelto la formazione: c'è un dubbio su Buongiorno

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito a cosa è accaduto nella giornata di ieri a Castel Volturno con la doppia seduta degli azzurri in vista di Sassuolo-Napoli:



"Il lavoro sul campo continuerà oggi con l'allenatore azzurro alle prese con quella che sarà la formazione titolare dell'esordio. L'idea sarà quella di confermare la squadra vista nella sera di ferragosto con l'Olympiacos, con Lucca al posto di Lukaku e il grande rebus dal nome Buongiorno. Il difensore italiano ieri si è allenato regolarmente in gruppo anche nella fase con il pallone, confermando i progressi dell'ultima settimana di lavoro a Castel di Sangro e con la speranza di poter essere titolare alla prima".