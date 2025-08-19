Gazzetta - Sostituto Lukaku, lista Napoli: ci sono Pinamonti e Arokodare

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha già fatto partire il casting per il nuovo attaccante, perché il direttore sportivo Giovanni Manna vuole provare a consegnare subito un nuovo bomber nelle mani di Conte dopo il grave infortunio di Lukaku.

Sostituto Lukaku: la lista del Napoli

Hoilund sarebbe un innesto a presa rapida, conosce l'Italia, non dovrebbe ambientarsi, sarebbe favorito dalla presenza di McTominay per inserirsi nel Napoli, vede la porta e garantisce fedeltà al progetto. Ma una lista è stata stilata, neanche troppo scarna, con calciatori che hanno le caratteristiche più varie e stanno tutti alle spalle di Hojlund come scrive Gazzetta: