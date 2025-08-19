Gazzetta - Sostituto Lukaku, lista Napoli: ci sono Pinamonti e Arokodare

Rassegna Stampa  
PinamontiPinamonti

Il Napoli ha già fatto partire il casting per il nuovo attaccante, perché il direttore sportivo Giovanni Manna vuole provare a consegnare subito un nuovo bomber nelle mani di Conte dopo il grave infortunio di Lukaku

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha già fatto partire il casting per il nuovo attaccante, perché il direttore sportivo Giovanni Manna vuole provare a consegnare subito un nuovo bomber nelle mani di Conte dopo il grave infortunio di Lukaku.

Sostituto Lukaku: la lista del Napoli

Hoilund sarebbe un innesto a presa rapida, conosce l'Italia, non dovrebbe ambientarsi, sarebbe favorito dalla presenza di McTominay per inserirsi nel Napoli, vede la porta e garantisce fedeltà al progetto. Ma una lista è stata stilata, neanche troppo scarna, con calciatori che hanno le caratteristiche più varie e stanno tutti alle spalle di Hojlund come scrive Gazzetta:

Krstovic (25), montenegrino del Lecce, bottega cara nella quale Manna si presenterà solo dopo difficoltà eventuali con il Manchester. In Italia ci sono due giovanotti con un identikit prossimo a quello della punta di riferimento per Conte: Roberto Piccoli (24) del Cagliari e Andrea Pinamonti (26) del Sassuolo; e in Europa c'è dell'altro, ad esempio Tolu Arokodare che ha fatto bene col Genk: 32 gol in 89 gare. Ma queste si chiamano

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top