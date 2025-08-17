ULTIM'ORA - CorrSport: Infortunio Lukaku, Napoli preoccupato! Idea attaccante in prestito

"Preoccupa l'infortunio di #Lukaku, il mio Lukakone: il Napoli pensa al prestito di un centravanti". Questo il messaggio su Instagram del direttore responsabile del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Potrebbe essere una mossa di mercato inevitabile in virtù delle condizioni di Big Rom incerte.

Infortunio Lukaku, le ultumissime

Lukaku ha avvertito un forte dolore alla coscia sinistra (quadricipite) poco dopo il 30° minuto, al momento di calciare in estensione da circa 25 metri. Si è accasciato a terra, lasciando il campo zoppicando

I primi sospetti indicano uno stiramento o risentimento al quadricipite sinistro, anche se non sono ancora stati resi noti accertamenti medici definitivi. In base a quanto riportato da Corriere.it, l’infortunio potrebbe comportare uno stop di circa 1 mese. Questo significherebbe l’assenza per le prime due giornate di Serie?A (contro Sassuolo il 23 agosto e Cagliari il 30 agosto), e forse anche la partita contro la Fiorentina del 13 settembre dopo la pausa per le Nazionali.