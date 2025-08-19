Calciomercato Napoli, idea a sorpresa da Londra per sostituire Lukaku

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito alle mosse della SSC Napoli in merito all'infortunio di Romelu Lukaku e al suo possibile sostituto:



"Una idea ulteriore dalla Premier League può essere Niclas Fullkrug: il tedesco non ha lasciato il segno con il West Ham e il club inglese lo lascerebbe anche andare via in prestito in questa stagione. Ha esperienza europea che può far comodo e caratteristiche fisico-tecniche che si sposerebbero alla perfezione con quello che il Napoli ha preparato lungo tutta la sua estate. Tra i nomi anche quello di Embolo del Monaco".