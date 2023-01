Eliminazione Napoli, Repubblica: l'azzardo di Spalletti è stato pagato a caro prezzo

Notizie calcio - Il Napoli viene eliminato dalla Coppa Italia ai rigori contro la Cremonese, ma sono soprattutto le scelte di Spalletti a non convincere.

Napoli-Cremonese, turnover Spalletti non convince

Ben 10 cambi iniziali per un turnover massiccio che non ha portato i frutti sperati. Ecco come l'edizione odierna di Repubblica ha commentato la gestione di Spalletti:

Il Napoli si è infatti arreso ai rigori (7-6) e ha pagato a caro prezzo l’azzardo di Spalletti, che ha rinunciato a quasi tutti i suoi big in vista del derby di campionato con la Salernitana.