CorSport su Spalletti: questa manita non la dimenticherà mai! Raggiunge Ancelotti, il dato

Cinque a uno come all'epoca di Diego e come alla Juve non accadeva da trent'anni: e all'esterno del Maradona e in tante zone della città brilla la luce e rimbomba il tuono dei fuochi d'artificio. Ne parla il Corriere dello Sport.

Napoli-Juventus 5-1 parte la festa

“Più che una festa: la celebrazione di una grande squadra. La candidata numero uno allo scudetto che dopo la caduta di Milano con l'Inter è prima ripartita a Marassi con la Samp e poi ha piazzato un capolavoro. Questa manita e questa notte il signor Luciano, giunto a quota 275 successi in Serie A così come Carlo Ancelotti, non la dimenticherà mai. La vittoria è un messaggio al campionato”

