CorSport - Lucca a scuola da Conte: sapete su cosa ha lavorato durante la sosta?

Conte e LuccaConte e Lucca

Lorenzo Lucca sta lavorando duramente per convincere Antonio Conte e l'ambiente Napoli che il lauto investimento stivo non sia stato troppo esoso

Notizie Napoli calcio - Lorenzo Lucca è arrivato a Napoli in estate ed è stato subito catapultato al centro dell'attacco dopo l'infortunio di Lukaku. Poco tempo per calarsi nella nuova realtà per l'ex Udinese e qualche critica di troppo già mossa dopo appena due partite.

Lucca, però, ha le spalle larghe (non solo fisicamente) e sta lavorando sodo per accontentare il prima possibile le esigenze tattiche di Conte. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport:

"Lucca è a scuola da Conte, ha sfruttato la sosta per continuare a seguire le sue indicazioni, i suoi consigli, a capire cosa deve fare il suo centravanti, quali movimenti compiere e come rendersi utile per la squadra. Lukaku, in questo, è un maestro, però ora che è infortunato Lucca deve accelerare la crescita. Non fa notizia l'astinenza da gol nelle prime due partite, piuttosto Conte ha valutato il suo impegno, la sua generosità, la voglia di mettersi al servizio degli altri facendo anche cose diverse dal suo storico e dal suo recente passato".

