Fiorentina-Napoli, Gazzetta: esordio in vista per Milinkovic-Savic! Indizio da Castel Volturno

Milinkovic e MeretMilinkovic e Meret

Notizie Napoli calcio - Terminata la sosta per le Nazionali, domani il Napoli tornerà in campo e lo farà al 'Franchi' contro la Fiorentina

Fiorentina Napoli ultime di formazione

Tra i vari dubbi di Conte per Fiorentina-Napoli, con il pensiero anche alla sfida di Champions contro il Manchester City, c'è anche la gestione delle energie ed un turnover calcolato. Secondo La Gazzetta dello Sport, a Firenze, potrebbe iniziare l'alternanza in porta tra Meret e Milinkovic-Savic, con il serbo pronto al debutto in campionato (con Meret poi di nuovo titolare in Europa):

"Hanno potuto capirlo dalle sedute di allenamento, le quali per una decina di giorni e non ha potuto presentarsi retta, sequestrato dalla nazionale. Stavolta, essendoci poi la Champions, è ipotizzabile immaginarsi un passaggio di testimone, lasciando che però i segnali più significativi arrivino dalla rifinitura".

