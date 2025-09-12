Fiorentina-Napoli, CorSport: non solo Beukema, Conte pensa ad altre due 'sorprese' ed una difesa inedita

Fiorentina Napoli probabili formazioni, le scelte di Antonio Conte in vista del match di domani sera in programma allo stadio Franchi di Firenze

Notizie Napoli calcio - Terminata la sosta per le Nazionali, domani sera il Napoli tornerà in campo e lo farà al 'Franchi' contro la Fiorentina. Mister Antonio Conte ha ancora qualche dubbio di formazione, ma non sono escluse sorprese.

Fiorentina Napoli ultime di formazione

Fiorentina-Napoli, secondo quanto riportato dall'edizione odierna dal Corriere dello Sport, Conte ha in mente due mosse a sorpresa:

"Meret resta favorito su Milinkovic-Savic, mentre in difesa le certezze si chiamano Di Lorenzo e Beukema, che sostituirà l'infortunato Rrahmani. Per completare la linea a quattro, avanti Juan Jesus rispetto a Buongiorno, mentre sulla sinistra Spinazzola appare leggermente in vantaggio su Olivera, che potrebbe essere preservato per la trasferta di giovedì a Manchester contro il City di Guardiola".

Marianucci e Juan Jesus
