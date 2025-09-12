Fiorentina-Napoli, CorSport: non solo Beukema, Conte pensa ad altre due 'sorprese' ed una difesa inedita

Notizie Napoli calcio - Terminata la sosta per le Nazionali, domani sera il Napoli tornerà in campo e lo farà al 'Franchi' contro la Fiorentina. Mister Antonio Conte ha ancora qualche dubbio di formazione, ma non sono escluse sorprese.

Fiorentina Napoli ultime di formazione

Fiorentina-Napoli, secondo quanto riportato dall'edizione odierna dal Corriere dello Sport, Conte ha in mente due mosse a sorpresa:

"Meret resta favorito su Milinkovic-Savic, mentre in difesa le certezze si chiamano Di Lorenzo e Beukema, che sostituirà l'infortunato Rrahmani. Per completare la linea a quattro, avanti Juan Jesus rispetto a Buongiorno, mentre sulla sinistra Spinazzola appare leggermente in vantaggio su Olivera, che potrebbe essere preservato per la trasferta di giovedì a Manchester contro il City di Guardiola".