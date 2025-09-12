Ricordate Verdi? Ecco che fine ha fatto l'ex azzurro

Calcio Mercato  
Ricordate Verdi? Ecco che fine ha fatto l'ex azzurro

Notizie Calciomercato - Simone Verdi non è svincolato. L'attaccante che l'anno scorso è stato protagonista per sei mesi nella promozione con il Sassuolo - nove presenze e due gol in campionato - ora è fuori dalla lista del Como, club che ne detiene il cartellino. Per qualche mese quindi continuerà ad allenarsi con il club comasco per poi cercare una nuova avventura a gennaio.

Questo perché, nel contratto, aveva una clausola in caso di promozione in Serie A.Raggiunto questo obiettivo sarebbe scattato un altro anno, fino al 30 giugno del 2026. Quindi non è disponibile a parametro zero - contrariamente a quanto si legge in rete - bensì guadagnerà poco più di un milione per la stagione in corso.

Nei mesi scorsi l'ex Bologna ha parlato della sua scelta di andare sulle sponde del Lago: "Como è stata una rivincita perché avevo scelto di andare in Serie B per riguadagnare la Serie A sul campo. Non tutti ci davano come potenziale squadra per andare in Serie A e noi ci siamo riusciti. L'avevamo raggiunta benissimo esprimendo un grandissimo calcio ed è stata una rivincita per questo perché io avevo fatto questa scelta per poter tornare sul campo in Serie A e ci sono riuscito". A riportarlo è TMW. 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top