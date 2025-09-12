Ricordate Verdi? Ecco che fine ha fatto l'ex azzurro

Notizie Calciomercato - Simone Verdi non è svincolato. L'attaccante che l'anno scorso è stato protagonista per sei mesi nella promozione con il Sassuolo - nove presenze e due gol in campionato - ora è fuori dalla lista del Como, club che ne detiene il cartellino. Per qualche mese quindi continuerà ad allenarsi con il club comasco per poi cercare una nuova avventura a gennaio.

Questo perché, nel contratto, aveva una clausola in caso di promozione in Serie A.Raggiunto questo obiettivo sarebbe scattato un altro anno, fino al 30 giugno del 2026. Quindi non è disponibile a parametro zero - contrariamente a quanto si legge in rete - bensì guadagnerà poco più di un milione per la stagione in corso.

Nei mesi scorsi l'ex Bologna ha parlato della sua scelta di andare sulle sponde del Lago: "Como è stata una rivincita perché avevo scelto di andare in Serie B per riguadagnare la Serie A sul campo. Non tutti ci davano come potenziale squadra per andare in Serie A e noi ci siamo riusciti. L'avevamo raggiunta benissimo esprimendo un grandissimo calcio ed è stata una rivincita per questo perché io avevo fatto questa scelta per poter tornare sul campo in Serie A e ci sono riuscito". A riportarlo è TMW.