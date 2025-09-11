Fiorentina, Ranieri: "Ci aspettavamo di più, i tifosi già dopo la gara con il Napoli capiranno"

Nell'intervista rilasciata ai media presenti, tra cuiÂ TMW, dopo il premio ricevuto al Torrino d'Oro,Â Luca Ranieri, difensore e capitano dellaÂ Fiorentina, ha parlato dell'inizio di stagione:

"Noi in primis ci aspettavamo qualcosa in piÃ¹. Abbiamo rivisto le partite, ma ci dovremo abituare a giocare ogni tre giorni quando inizierÃ la Conference. A inizio campionato giocare 4 gare in trasferta non Ã¨ stato semplice, soprattutto a Torino eravamo delusi perchÃ© volevamo la vittoria, ma il campo ha detto che il pari ci stava. In questo periodo ci siamo allenati molto e siamo carichi per sabato nonostante giochiamo con la squadra piÃ¹ forte del campionato e vogliamo far bene per la nostra gente.

Sono fondamentali, bello vederli a Torino e Reggio. Sappiamo quanto quanta energia danno e sarÃ importante anche per i nuovi capire cosa vuol dire giocare nella Fiorentina. Ãˆ una grande responsabilitÃ e giÃ dopo la gara con il Napoli lo capiranno".