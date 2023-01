CorSport annichilisce la Juve: risveglio da incubo! Difesa spazzata via, contraccolpo devastante

Il risveglio della Juventus è da incubo. Le otto vittorie consecutive erano state pura illusione, altro che prove di rimonta scudetto come racconta il Corriere dello Sport.

"La Juve va al tappeto e lo fa nel modo peggiore, con 5 gol sul groppone e una lezione totale: di gioco, ritmo, cattiveria, organizzazione, qualità. Adesso sono di nuovo dieci i punti di distanza dal Napoli e, pur con mezzo campionato ancora davanti, viene difficile immaginare ribaltoni. Le proporzioni della disfatta riportano infatti la squadra di Allegri al buio della prima parte di stagione e ora come si fa a dire che la partita contava più per la capolista? Il contraccolpo può essere potenzialmente devastante perchè i bianconeri perdono in una sola notte le certezze che avevano caratterizzato la risalita. Una su tutte, la difesa"