CdM: "Il modello Napoli funziona: visione imprenditoriale e organizzazione, più di Juve, Inter e Milan"

Ultime notizie Napoli. Oggi il Corriere del Mezzogiorno si scaglia contro lo storytelling secondo cui "La Juventus incarnerebbe il Nord produttivo e imprenditoriale, e il Napoli ovviamente la confusione organizzata, l’estro indissolubilmente legato alla discontinuità". A ben vedere, però, la realtà dei fatti è ben diversa.

Nel quadro dipinto sul Corriere del Mezzogiorno, tra Napoli e Juventus è il club partenopeo la società più forte, più al passo con i tempi, più capace e più competente: in una parola, meglio organizzata. "Il Napoli è un’azienda certamente snella, secondo alcuni troppo, ma quel modello funziona. Con i 50 milioni spesi per Bremer, il club di De Laurentiis ha acquistato Kvara, Lobotka ed Elmas, e gliene sono avanzati cinque (di milioni)". Per non parlare del paragone tra Osimhen e Vlahovic.

"Si chiama visione imprenditoriale", scrive il Corriere del Mezzogiorno, "Il Napoli ne ha più della Juventus, del Milan e dell’Inter. All’estero, quando si occupano del calcio italiano, parlano soprattutto del Napoli. Sarebbe una rivoluzione prendere atto che il Napoli di Aurelio De Laurentiis è una grande realtà calcistica italiana ed europea (sta andando forte anche a Bari), organizzata con canoni aziendali al passo con i tempi, la dimostrazione che l’imprenditoria non esiste soltanto al Nord".