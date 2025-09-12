Anguissa ultimo a rientrare dalle Nazionali, titolare a Firenze? Conte ha preso una decisione

Rassegna Stampa  
AnguissaAnguissa

Fiorentina Napoli, le ultime sulle condizioni di Frank Anguissa che solo ieri si è rivisto a Castel Volturno dopo gli impegni con la Nazionale

Notizie Napoli calcio - Terminata la sosta per le Nazionali, domani il Napoli tornerà in campo e lo farà al 'Franchi' contro la Fiorentina. Mister Conte ha dubbio di formazione tra infortunati e rientri dalle Nazionali.

Anguissa titolare in Fiorentina Napoli? Le ultime

Ieri è rientrato a Napoli anche Frank Anguissa dopo gli impegni con il Camerun. Riposo o straordinari per lui in vista di Fiorentina-Napoli? La scelta di Conte viene svelata dal Corriere dello Sport:

"Ieri, a seduta già terminata, è rientrato anche Anguissa dopo l’impegno con il Camerun e il lungo viaggio dall’Africa. Il centrocampista si è diretto subito in campo per un lavoro personalizzato, utile a smaltire le fatiche e a ritrovare il ritmo, ma da oggi tornerà a disposizione per le prove tattiche. Sarà regolarmente al centro del progetto del tecnico: farà parte dei Fab 4 di centrocampo, insieme a Lobotka, McTominay e De Bruyne, con Politano pronto ad allargare lo scacchiere sulla corsia di destra".

Anguissa
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top