Anguissa ultimo a rientrare dalle Nazionali, titolare a Firenze? Conte ha preso una decisione

Notizie Napoli calcio - Terminata la sosta per le Nazionali, domani il Napoli tornerà in campo e lo farà al 'Franchi' contro la Fiorentina. Mister Conte ha dubbio di formazione tra infortunati e rientri dalle Nazionali.

Anguissa titolare in Fiorentina Napoli? Le ultime

Ieri è rientrato a Napoli anche Frank Anguissa dopo gli impegni con il Camerun. Riposo o straordinari per lui in vista di Fiorentina-Napoli? La scelta di Conte viene svelata dal Corriere dello Sport:

"Ieri, a seduta già terminata, è rientrato anche Anguissa dopo l’impegno con il Camerun e il lungo viaggio dall’Africa. Il centrocampista si è diretto subito in campo per un lavoro personalizzato, utile a smaltire le fatiche e a ritrovare il ritmo, ma da oggi tornerà a disposizione per le prove tattiche. Sarà regolarmente al centro del progetto del tecnico: farà parte dei Fab 4 di centrocampo, insieme a Lobotka, McTominay e De Bruyne, con Politano pronto ad allargare lo scacchiere sulla corsia di destra".