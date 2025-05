Conte vince e va via? Non ha fatto mistero di un addio a fine stagione, c'è una sensazione

Ultime notizie SSC Napoli - La notte dei saluti sarà anche l’ultima di Antonio Conte al Napoli? Di un eventuale addio a fine stagione non ne ha fatto un mistero, scrive il Corriere della Sera.

"Dovrà confrontarsi con il presidente De Laurentiis ma la sensazione è che le strade possano dividersi prima della scadenza dei tre anni di contratto. Conte già in passato ha dimostrato di poter rompere anche legami che sembravano solidissimi se non più completamente convinto dal progetto. Conte vuole un altro titolo al primo anno, vuole ribadire chi è e cosa ha portato. Vuole vedere gioire i tifosi. Vuole esser lui, Antonio che arriva vince e... può andar via. De Laurentiis sa essere molto persuasivo, utilizzerà le sue armi per trattenerlo?"