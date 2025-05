Napoli-Cagliari, Il Mattino: in Prefettura la gatta da pelare è il trasporto pubblico, spunta un problema

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino affronta il tema della riunione della prefettura in vista dell'ipotetica festa scudetto in città in caso di vittoria del Napoli. E sul piano dei trasporti, svela le difficoltà:

Infatti, la vera gatta da pelare è il trasporto pubblico: la linea 2 della metro, quella delle Fs è a forte rischio, per venerdì è stato proclamato uno sciopero nazionale. E la linea 2 è quella con la fermata "Campi Flegrei", la più utilizzata per arrivare al Maradona rapidamente. Che fa servizio fino all'una di notte quando ci sono le partite serali al Maradona come venerdì. Il Prefetto sta cercando di capire come ovviare a questo che è un grosso problema. E sembrano esserci margini molto ristretti di trattativa. Sul fronte del trasporto pubblico locale i mezzi su ferro del Comune cioè la linea 1 e le funicolari saranno in servizio per tutta la notte. Saranno utili per dissuadere anche i più riottosi a non utilizzare le auto. Ma non sono mezzi che arrivano a Fuorigrotta. Ci sarebbe la Linea 6 che in linea teorica sarebbe utilissima perché ha più fermate a Fuorigrotta un paio proprio a ridosso dello stadio. Ma funziona solo per mezza giornata e sostanzialmente ha pochissimi trenini le metro vero arriveranno solo a fine anno. La buona notizia è che funzionerà fino a tarda sera la Cumana gestita dall'Eav. Che invece ha un paio di fermate prossime allo stadio.

[...] Dunque non ci saranno varchi ne chiusure di strade, lo stop alle auto è solo per chi vorrà andare nell'area del Plebiscito. E ci sarà nella piazza simbolo un pre-filtraggio il che potrebbe significare che possono entrare solo un determinato numero di persone. Ma questo è un tema ancora in divenire suscettibile di molti cambiamenti. Perché fino in venerdì le riunioni in Prefettura saranno tante. Misure, quelle già previste, prese sulla scorta - questo il ragionamento fatto in Prefettura - che bisogna far arrivare la gente allo stadio a maggior ragione con il problema della linea 2. Di sicuro quello che non cambierà è l'impiego degli esponenti delle forze dell'ordine in strada, che dovranno essere circa 1500 e dovranno stare anche nelle piazze con i maxischermi".