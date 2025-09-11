Giuliani: "Prossime quattro gare Napoli primo crocevia della stagione. Infortuni Rrahmani e Lukaku? Se abbiamo lodato il mercato..."

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fulvio Giuliani, giornalista:

“Fiorentina-City-Pisa e Milan e un crocevia importante per il Napoli perchè oltre alle assenze, comincia un mondo diverso per gli azzurri, quello delle coppe che succhia via energie. Un anno fa alla vigilia di Fiorentina-Napoli avremmo parlato solo della partita del Franchi e invece la concentrazione del tifoso ora medio è tra sabato e giovedì. Poi ci sono le assenze, quelle importanti di Rrahmani e Lukaku, ma abbiamo passato un’estate a lodare il mercato del Napoli e quindi vedremo cosa faranno Beukema, Buongiorno se è pienamente recuperato e in attacco vedremo Hojlund che Conte non ha ancora visto, ma verosimilmente ci sarà Lucca. Sono stato molto severo con l’Italia, salvando quei due davanti e chi li ha messi in campo.

Prima della gara con l’Estonia c’era chi diceva eh ma come faremo a reggere, ma guardando in faccia alla realtà Israele e Estonia non sono alla portata dell’Italia. La verità è che la nostra Nazionale era morta, era sepolta e siamo vivi solo grazie alla scelta di mettere quei due davanti. Le Nazionali non rubano l’occhio, sono selezioni e resteranno sempre tali. Ma se hai uomini che funzionano, devi giocare con quelli. Dispiace, ma gli interisti non c’erano proprio e questo è pericoloso. Puntiamo al secondo posto, per preparare bene il playoff e Gattuso che non sarà l’inventore del calcio totale, ma per il playoff mi sembra l’uomo giusto”.