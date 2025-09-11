Nainggolan precisa: "McTominay è forte, ma non mi piace. Preferisco giocatori come Hamsik"

Le Interviste  
NainggolanNainggolan

"A me McTominay non piace come giocatore: è forte, sì, però non giocava in un Manchester United scarso Non è un palleggiatore, non è forte tecnicamente, non è un giocatore che ti distribuisce il gioco”. Le parole di Radja Nainggolan espresse nel corso del podcast Calcio Franco di Fanta Lab hanno fatto il giro del web. L’ex centrocampista di Roma e Inter, tra le altre, è stato sommerso di critiche da parte dei tifosi del Napoli e non solo.

Dopo qualche ora, Nainggolan sui suoi canali social ha precisato: "Allora tanta gente si è offesa, ma io non ho detto niente di male. Ho detto che McTominay è forte ed è perfetto per il gioco di Conte, ma non è un giocatore che a me piace, a me piacciono altri tipi di giocatori, ma ora vorrei un parere dei napoletani. Se io dico che Hamsik é lo stile di giocatore che a me piace, ora cosa diranno? Che McTominay è anche più forte di Hamsik? lo non capisco davvero la gente. Un gran saluto".

 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top