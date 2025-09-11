Bertoni su De Bruyne: "Farà fare un salto di qualità incredibile al Napoli"

L'ex attaccante Daniel Bertoni, che ha giocato sia per la Fiorentina che per il Napoli (prossime avversarie in campionato) è intervenuto su Radio FirenzeViola: "Ho visto che la Fiorentina ha cambiato tanti calciatori, ha una panchina più lunga, è fondamentale per lottare per qualcosa di importante nel campionato italiano. L'attacco sulla carta è un attacco molto forte però ha segnato solo un gol nelle prime due partite. L'equilibrio lo deve trovare l'allenatore, i gol arriveranno. Kean ha bisogno di molto spazio, ha una potenza incredibile, ma l'allenatore saprà come sistemare lui e la squadra".