Romano: "La vicenda Popovic una delle più folli degli ultimi anni! Vi racconto cosa è successo"

Il giornalista Fabrizio Romano ha raccontato su YouTube il trasferimento di Popovic dal Napoli al CSKA Mosca.

"Popovic è stato protagonista di tante vicende folli durante gli anni. Ricorderete che inizialmente doveva essere un giocatore del Milan, poi quell'operazione era saltata, si era inserita la Juventus e infine il Napoli con il prestito al Monza. Ma quella storia legata al Milan ha certamente avuto un impatto sul giocatore.

Dovete sapere che Popovic all'inizio era conteso tra il Manchester City e Milan, ma anche il Bayern Monaco ci aveva pensato. Il City durante una partita di Champions era andato fino a Belgrado per provare a prenderlo: visto che però Popovic era vicinissimo al Milan, non se ne fece più nulla. Alla fine Popovic arrivò in Italia, ma non firmò con il Milan, anzi parlò anche con la Juventus e alla fine firmò col Napoli.

A Napoli però non è andata come si sperava. Il Napoli aveva un accordo fatto e finito con il Partizan Belgrado quest'estate. Cos'è successo? Che l'operazione è saltata nel silenzio generale, nonostante Popovic avesse già fatto le visite mediche e si trovasse nella sede del Partizan. Ci sono stati dei problemi legati alla documentazione e l'operazione è saltata. Formalmente è rientrato al Napoli ma poi con il club ha trovato una soluzione ed è andato al CSKA Mosca.

Così si chiude la vicenda di Popovic, certamente una delle più folli degli ultimi anni sul mercato per quanto riguarda i giovani".