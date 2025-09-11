Iannicelli: "In Champions non ci sono 8 squadre più forte del Napoli"

Il giornalista Peppe Iannicelli, ai microfoni di Canale 21 ha parlato delle prospettive del Napoli: “Io credo che quest’anno il livello delle ambizioni debba salire in Champions. È chiaro che la squadra che ha sul petto il tricolore deve difenderlo fino all’ultimo secondo e sono convinto che il Napoli sia la squadra da battere.

L’ho detto, l’ho scritto e lo ripeto con totale convinzione. Detto ciò, ci sono 8 squadre più forti del Napoli in Champions? Per me no. Secondo me l’ingresso nelle prime 8 è la piattaforma da raggiungere, poi se il Napoli sfonda il tetto dei quarto e arriva in semifinale credo sia una stagione da incorniciare”.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
