Cassano silura Allegri: "Conte è un fuoriclasse, lui non sa allenare"

Antonio Cassano, ex calciatore oggi opinionista sportivo, ha parlato di Antonio Conte nel corso di "Viva el Futbol".

Conte ti sorprende sempre. Quando un allenatore ti sorprende, vuol dire che è un fuoriclasse e quando guardi Conte, impari sempre qualcosa di nuovo, un modulo nuovo, un giocatore posizionato in maniera diversa. In questo campionato Conte è un fuoriclasse, ha fatto esperienza ed è cresciuto tanto, ora ti sorprende quasi ogni partita, ha sempre la contromossa per tutto e per tutti.

Quando Conte è stato fermo si è evoluto, invece l'allenatore del Milan - quando è stato fermo due anni - lo vedevi al Gabbione a giocare. Questa è la differenza tra un fuoriclasse e uno che non sa allenare".