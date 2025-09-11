Nuova regola in Champions League: il Napoli potrà sostituire un giocatore infortunato dalla lista!

Ufficiale: nuova regola in Champions League! Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato una variazione che sarÃ subito valida fin da questa stagione e che riguarda le liste Champions.

Da oggi le squadre - compreso il Napoli - in caso di infortuni gravi o lunghe malattie potranno sostituireÂ un giocatore dalle liste Champions. La sostituzione puÃ² essere fatta fino alla sesta giornata inclusa e per un solo giocatore.

"La motivazione di questo adattamento Ã¨ garantire che le liste delle squadre non vengano ridotte ingiustamente e che i calciatori siano tutelati da ulteriori pressioni di carico di lavoro",Â ha specificato la Federcalcio europea.