La previsione di Adani: "Ecco quanti gol e assist può fare De Bruyne al Napoli"

Lele Adani, ex calciatore oggi opinionista sportivo, ha parlato di Antonio Conte nel corso di "Viva el Futbol" ed ha fatto anche una previsione su De Bruyne:

"Facciamo un rilievo tecnico-tattico: Conte l'anno scorso ha vinto senza i gol degli esterni. L'esterno che ha fatto più gol è stato Kvaratskhelia andato via a gennaio che aveva segnato 5 gol, poi Politano ha fatto 3 gol, Neres 2 gol. L'arrivo di Kevin De Bruyne va anche in quella direzione: fare gol e assist, lui è uno che può fare 10 gol e 10 assist"